Yonhap: КНДР начала демонтировать громкоговорители на границе с Южной Кореей

Южнокорейские военные отметили необходимость дальнейших подтверждений, чтобы определить, будет ли убрана техника в других частях границы

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Власти КНДР начали демонтировать громкоговорители на границе с Республикой Корея после аналогичного шага со стороны Сеула. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"С утра субботы в части районов на передовой фиксируются действия, связанные с демонтажем громкоговорителей северокорейскими военными", - заявили в Сеуле.

Южнокорейские военные добавили, что нужны дальнейшие подтверждения, чтобы определить, будет ли убрана техника в других частях границы. Ранее эта аппаратура использовалась для ретрансляции громких звуков и шума в сторону южнокорейской территории.

11 июня новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, который, в отличие от предшественника, выступает за диалог с КНДР, распорядился остановить работу громкоговорителей на границе. В программу передач, помимо критики государственного строя КНДР, входили новости, прогноз погоды, южнокорейская популярная музыка. 5 августа военные Республики Корея демонтировали все свои стационарные громкоговорители на границе, которых было около 20.