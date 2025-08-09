По данным издания, Салахеддин Селлум обвиняется "в участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений"

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Франции выдали международный ордер на арест бывшего первого секретаря посольства Алжира в Париже Салахеддина Селлума, занимавшего этот пост в 2021-2024 годах. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на судебный источник.

По данным издания, ордер выдан "по обвинению в участии в террористическом преступном сообществе с целью подготовки одного или нескольких преступлений".

Следователи подозревают Селлума в участии в операции по похищению в апреле 2024 года в департаменте Валь-де-Марн (пригород Парижа) журналиста-расследователя Амира Бухорса, который критиковал алжирские власти из-за рубежа. Алжир добивался экстрадиции 41-летнего блогера, но в 2022 году французские суды отказались выдавать Бухорса.

Отношения Франции и Алжира переживают затяжной кризис. 6 августа президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству занять более жесткую позицию касательно Алжира и приостановить соглашение, упрощающее визовый режим между ними. Макрон также распорядился уведомить об этом решении партнеров по Евросоюзу, "чтобы они также приняли необходимые меры".

В конце июля 2024 года власти Алжира приняли решение немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой урегулирования конфликта. Алжир много лет поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость.

Алжир был колонией Франции с 1830 по 1962 год. Независимость от Франции страна получила по итогам национально-освободительной войны (1954-1962). Власти и общественные организации Алжира много лет требуют от Парижа официальных и исчерпывающих извинений за преступления, совершенные в колониальный период.