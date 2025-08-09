Документ об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией был подписан 8 августа в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает, что подписание президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном декларации об урегулировании конфликта стало важным этапом на пути к миру.

"Соглашение между Арменией и Азербайджаном знаменует собой важную веху на пути к прекращению десятилетий военных действий <...>. Поздравляем обе стороны, а также президента США с тем, что они помогли открыть путь к миру, примирению и большему процветанию в регионе", - написала она в Х.

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией была подписана 8 августа в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.