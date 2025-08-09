Многие из демонстрантов пришли с флагами Палестины и баннерами "Остановите геноцид сейчас же", "Прекратите морить голодом Газу"

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Полиция начала задержания на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне. Как передает корреспондент ТАСС, сотни сторонников организации собрались у Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца, протестуя против ее запрета.

Активисты, держащие плакаты с надписью "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action", устроили сидячую акцию протеста. Сотрудники полиции поэтапно задерживают по одному человеку из толпы и отводят их в дежурящие поблизости полицейские автомобили. Количество задержанных уже составляет десятки демонстрантов, среди них в том числе лица пенсионного возраста.

Многие из демонстрантов также пришли с флагами Палестины и баннерами "Остановите геноцид сейчас же", "Прекратите морить голодом Газу", "Остановите поставки оружия Израилю". Они выкрикивают лозунги "Свободу Палестине", а задержания встречают возгласами "Позор" в адрес полиции. Параллельно рядом с резиденцией премьер-министра Великобритании Кира Стармера проходит многотысячный митинг в знак солидарности с Палестиной.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана обеими палатами парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".

С момента запрета движения на акциях протеста в его поддержку были задержаны более 100 человек. На текущей недели первым трем протестующим, в том числе двум пенсионерам, были предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Активисты Palestine Action заявляли, что не остановят протесты, поскольку намерены перегрузить судебную систему Соединенного Королевства, вынудив власти отменить запрет.