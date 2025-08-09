Документ открывает путь к достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, отметил президент Таджикистана

ДУШАНБЕ, 9 августа. /ТАСС/. Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией является историческим событием, который откроет путь к достижению прочного мира между двумя странами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы приветствуем это историческое событие и подчеркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов", - говорится в тексте, обнародованном пресс-службой таджикского лидера. Рахмон отметил, что подписанный документ открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами и выразил убежденность, что "достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнерства между двумя странами и одновременно будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества".

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией была подписана 8 августа в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.