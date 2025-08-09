Турецкий президент заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева, что Анкара будет и впредь оказывать необходимую поддержку в достижении этой цели

СТАМБУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого заявил, что прогресс, достигнутый на пути к миру между Баку и Ереваном, будет благоприятствовать миру и стабильности во всем регионе.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"Были обсуждены отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что прогресс, достигнутый на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, вызывает удовлетворение, а создание постоянного мира и стабильности будет способствовать миру и стабильности во всем регионе. Он также заверил, что Турция будет и впредь оказывать необходимую поддержку в достижении этой цели", - отмечается в тексте.