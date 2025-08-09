"Страна": экс-замначальника полиции города в Одесской области сбежал за границу

Максима Стандратюка уволили со службы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника полиции украинского города Измаила (Одесская область) Максим Стандратюк сбежал за границу. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Сначала информация о побеге появилась в местных СМИ, позже ее подтвердили в патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня в медиа распространилась информация о патрульном, который незаконно пересек государственную границу. Сообщаем, что указанный в публикации гражданин сейчас уволен со службы в полиции", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.

В полиции утверждают, что после побега Стандратюка уволили с должности инспектора, ранее же он был лишь исполняющим обязанности замначальника патрульной полиции Измаила. При этом издание "Страна" обратило внимание, что местные СМИ в недавних интервью со Стандратюком называли его заместителем начальника без приставки "и.о.".