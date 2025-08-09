Стороны также подтвердили намерение провести очередное заседание российско-бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству в конце года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /ТАСС/. Бразилия готова и впредь вносить свой вклад вместе с платформой "Друзья мира" в интересах окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении бразильской администрации по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера южноамериканской республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Лула [да Силва] подчеркнул, что Бразилия всегда выступала за диалог и поиск мирного решения, он также подтвердил готовность своей администрации внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая", - отмечается в документе.

Кроме того, президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва договорились провести очередное заседание двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству в конце года.

