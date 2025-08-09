Президент США пообещал положить конец преступлениям с применением насилия в городе

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что уличная преступность сделала Вашингтон одним из самых опасных городов мира, и пообещал исправить эту ситуацию.

"В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия", - написал он в Truth Social.

"Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных", - добавил Трамп.

Ранее на этой неделе группа подростков избила и обокрала в Вашингтоне 19-летнего Эдварда Користина - бывшего помощника курировавшего деятельность ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илона Маска.

Тогда Трамп отреагировал на инцидент, опубликовав фотографию окровавленного чиновника. Он указал, что преступность в столице США вышла из-под контроля, а участники подростковых банд нападают, грабят и калечат прохожих, "зная, что немедленно будут освобождены". Трамп призвал изменить местное законодательство и подвергать несовершеннолетних преступников старше 14 лет уголовному преследованию. Президент США также допустил перевод Вашингтона под федеральное управление из-за высокого уровня преступности.