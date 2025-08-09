Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар поздравил государства по случаю важного достижения

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В релизе отмечается, что министр иностранных дел Индии "поздравил по случаю важного достижения и выразил поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

"Министры подтвердили свою готовность к дальнейшему развитию партнерства на двусторонней основе и на международных площадках", - говорится в сообщении.

8 августа вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали меморандум о разблокировании коммуникаций. Дорога, которая пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью, будет носить название "Дорога Трампа".