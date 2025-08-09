Пока неясно, чего добьются лидеры государств, указал руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира"

БУДАПЕШТ, 9 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа привела в сильное замешательство сторонников продолжения вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя запланированные на 15 августа переговоры лидеров двух стран в штате Аляска.

"Российско-американский саммит на Аляске вызвал настоящий переполох в провоенных западных кругах, поскольку они опасаются, что Трамп заключит мир с Путиным через их головы", - отметил эксперт. Он напомнил, что "диалог с Россией считается кощунственным не только в американских либеральных кругах, но и среди западноевропейских держав, а также в руководстве Евросоюза", в том числе в Еврокомиссии, возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен.

Эти политические силы опасаются, что Вашингтон заключит договоренности с Москвой, преследуя собственные цели и без должного учета позиции Брюсселя и Киева. "Они боятся, что Трамп проигнорирует их интересы и в духе философии "Америка превыше всего" встанет на сторону Путина", - пояснил Шимо. Он считает, что этим объясняется их решение провести в нынешние выходные дни экстренные консультации в Великобритании.

"Представители некоторых европейских государств - членов НАТО, Украины и США принимают участие в спешно созванной встрече, чтобы "согласовать свои интересы". Некоторые источники полагают, что главные европейские союзники США - британцы, немцы и французы - хотят знать, готова ли Америка признать принадлежность Крыма и Донбасса России, нейтралитет и демилитаризацию Украины. Потому что если это так, то они будут вынуждены навсегда отказаться от плана военной победы над Россией и присоединения Украины к НАТО. Вместо поддержки Зеленского им придется вступить в диалог с Москвой, а вместо милитаризации Европы начать серьезно работать над развитием евразийской системы безопасности и сотрудничества", - отметил руководитель венгерской НПО.

По его словам, "пока неясно, чего добьются Трамп и Путин на Аляске, поскольку ни одна из сторон еще не обнародовала предварительные договоренности". "Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что диалог породил образ мышления, диаметрально противоположный провоенной истерии Западной Европы, и это отвечает интересам всех миролюбивых сил", - подчеркнул Шимо.

Правительство Венгрии также приветствовало предстоящие переговоры Путина и Трампа, выразив надежду, что они приведут к урегулированию конфликта на Украине. Премьер-министр Виктор Орбан призвал лидеров ведущих европейских стран, в частности Франции и Германии, провести вслед за российско-американским саммитом встречу на высшем уровне между Россией и Европой и, если потребуется, отправиться для этого в Москву.