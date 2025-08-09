Бывшего главу правительства Чада приговорили к 20 годам тюрьмы

Сюксэ Масра также должен будет выплатить штраф в размере $1,6 млн

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Суд в Чаде приговорил бывшего премьер-министра страны (январь - май 2024 года) Сюксэ Масра к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $1,6 млн. Об этом сообщил чадский новостной портал Alwihda.

Масра признан виновным в призывах к вооруженному восстанию, отмечает электронное издание. В качестве доказательства на процессе фигурировала аудиозапись его выступления в 2023 году. Защита утверждала, что речь идет о вырванных их контекста фразах, которые касались борьбы с терроризмом. Прокуратура требовала 25 лет тюрьмы для экс-премьера.

В своем последнем слове в суде Масра, который возглавляет ведущую оппозиционную партию Чада "Преобразователи", призвал своих сторонников сохранять спокойствие. Он был арестован 16 мая текущего года.

41-летний Масра набрал 18,5% голосов на президентских выборах в Чаде весной 2024 года. Он уступил действующему главе государства Махамату Идриссу Деби Итно. Лидер оппозиции отказался признавать результаты голосования.