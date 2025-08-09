Густаво Петро согласен с идеей усиления борьбы с наркоторговлей только при соблюдении этого условия

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что поддерживает планы президента США Дональда Трампа усилить борьбу с наркоторговлей при условии, что эта политика будет основываться на уважении суверенитета стран.

"Я хочу выразить свое мнение на основании имеющейся у меня информации, которая не является полной, о антинаркотической политике президента Трампа. Я согласен с ней при условии уважения национального суверенитета. Без сомнения, необходимо удвоить или утроить усилия по борьбе с группировками наркоторговцев, начиная с их главарей, финансовых потоков и массовой конфискации их противозаконного товара", - написал он в X.

В то же время Петро выразил несогласие с решением Вашингтона увеличить до $50 млн размер выплаты за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Я получил поддержку Мадуро и [министра обороны Венесуэлы Владимира] Падрино в борьбе с группировками наркоторговцев в приграничной зоне. Эта помощь была значительной и должна продолжаться. Я не думаю, что политические проблемы венесуэльцев должны решаться выделением денег на убийство или поимку политических лидеров", - написал Петро.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Как отмечает издание, эта мера дает официальную основу для возможности проведения прямых военных операций в море и на территории иностранных государств против картелей. Американские военные уже начали прорабатывать варианты борьбы с группировками.