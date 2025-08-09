Некоторые вещи просто не уйдут, указывает журнал

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может повлиять своими расследованиями на избирательную кампанию, которая начнется по завершении боевых действий. Об этом сообщил британский еженедельный журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из украинских органов по противодействию коррупции.

"Некоторые вещи просто не уйдут. Это не простуда", - сказал он. Издание добавило, что после того, как Владимир Зеленский под давлением европейских правительств отказался от планов ограничить независимость НАБУ, "расследования будут вестись с еще большим энтузиазмом". По мнению авторов материала, "они могут сыграть роль в избирательной кампании, которая, вероятно, последует за мирным соглашением".

22 июля Рада приняла закон с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля Рада приняла закон о возвращении полномочий антикоррупционным органам, в тот же день документ подписал Зеленский.