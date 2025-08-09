Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен также раскритиковала Берлин и Брюссель за жалобы о том, что они не участвуют в переговорах

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен приветствовала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и отметила, что жалобы Берлина и Брюсселя о том, что они не участвуют в переговорах, не имеют ничего общего с реальностью.

"Любая дипломатическая инициатива, направленная на прекращение войны на Украине, приветствуется. В том числе встреча Путина и Трампа 15 августа на Аляске. Жалобы Берлина и Брюсселя о том, что они не участвуют в переговорах, не имеют ничего общего с реальностью", - написала Дагделен на своей странице в X. "Тот, кто делает себя вассалом Вашингтона и считает, что должен вести прокси-войну против России и может победить, несут полную ответственность за собственную ничтожность", - подчеркнула она.

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.