Большинство опрощенных немцев недовольны Мерцем спустя 100 дней пребывания у власти

По информации Bild am Sonntag, такое мнение высказали 60% респондентов

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Большинство жителей Германии спустя почти 100 дней после начала работы коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ недовольны деятельностью правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца (ХДС). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

По его информации, такое мнение высказали 60% респондентов. Удовлетворены работой правительства Германии лишь 27% опрошенных, еще 13% не смогли ответить на поставленный вопрос. В начале июня, примерно через месяц после прихода к власти коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, 37% были удовлетворены действиями кабмина и только 44% недовольны.

Аналогичная ситуация наблюдается и с главой правительства. Только 30% немцев удовлетворены работой Мерца, в то время как 59% относятся к канцлеру критически. По данным Bild, 43% респондентов были довольны бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) после 100 дней пребывания у власти в марте 2022 года, в то время как недоволен им был лишь 41%. В то же время 26% респондентов заявили, что Мерц работает несколько лучше, чем Шольц. Вместе с тем 41% не думает, что действия Мерца отличаются от Шольца, 27% считают, что они хуже.

28% участников опроса считают, что нынешняя правящая коалиция работает лучше, чем распавшаяся в ноябре коалиция "Светофор" (СДПГ, "Зеленые", СвДП), тогда как 24% думают наоборот. Однако 38% опрошенных не видят никакой разницы. Что касается рейтинга популярности политических партий ФРГ, уровень поддержки ХДС/ХСС и СДПГ остается неизменным - 27% и 15% соответственно. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 25%, за ней следуют "Зеленые" с 11% и Левая партия с 9%. "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) набирают по 4%.

Опрос проводился с 7 по 8 августа. В нем приняли участие 1 004 человека.

6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование. В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.