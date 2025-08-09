Собравшиеся скандировали лозунги "Люди отдали все, но не получили ничего", "Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сразу в трех городах Украины - в Киеве, Харькове и Сумах - прошли митинги в поддержку семей украинских военных, пропавших без вести. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер".

Участники акции обвинили чиновников в коррупции, затягивании процесса выплат компенсаций и равнодушии к семьям военных, отметив, что "коррупция убивает демократию и забирает жизни". Собравшиеся скандировали лозунги "Люди отдали все, но не получили ничего", "Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте ее".

На Украине регулярно проходят митинги родственников военнослужащих ВСУ. Жители требуют вернуть им родных, находящихся в плену или пропавших без вести.