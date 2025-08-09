Тэмми Брюс возглавляла пресс-службу ведомства с января

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выдвинул руководителя пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс на пост заместителя постоянного представителя США при ООН.

"Я рад объявить, что выдвигаю Тэмми Брюс, выдающуюся патриотку, известную на телевидении личность и автора бестселлеров, в качестве следующего заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций в ранге посла", - написал он в Truth Social.

Брюс возглавляла пресс-службу Госдепартамента с января.

В мае Трамп выдвинул своего бывшего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН. Телеканал Fox News сообщал, что отстранение Уолтца было связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда в чат с высокопоставленными представителями администрации США был случайно приглашен главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. В конце июля Комитет по иностранным делам Сената Конгресса рекомендовал утвердить кандидатуру Уолтца на должность постпреда при ООН.