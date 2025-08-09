В Лондоне на акции в поддержку пропалестинской организации задержали 466 человек

Сидячая демонстрация прошла на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция задержала 466 человек на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, которое было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций.

"Парламентская площадь и [улица] Уайтхолл очищены. По состоянию на 21:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) 466 человек были задержаны за выражение поддержки Palestine Action", - сказано в заявлении Скотленд-Ярда.

В общей сложности в субботу несколько сотен людей вышли на самую масштабную акцию в поддержку движения Palestine Action. Сидячая демонстрация прошла на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца. Активисты Palestine Action заявляли, что намерены продолжать протесты, которые идут уже более месяца и привели более чем к 600 задержаниям, поскольку намерены перегрузить судебную систему Соединенного Королевства, вынудив власти отменить запрет.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению главы МВД Иветт Купер. Ее инициативу поддержали обе палаты парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Представители движения объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".