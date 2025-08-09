Стармер и Макрон намерены работать с Трампом над урегулированием на Украине

Премьер-министр Великобритании и президент Франции "договорились оставаться в тесном контакте", сообщили в канцелярии Кира Стармера

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии Стармера.

"Они обсудили последние события на Украине, подтвердив свою незыблемую поддержку президенту [Владимиру] Зеленскому и обеспечению справедливого и длительного мира для украинского народа", - сказано в сообщении. По данным канцелярии, они приветствовали усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине и обсудили способы дальнейшей тесной работы с Трампом и Зеленским в предстоящие дни.

Стармер и Макрон "договорились оставаться в тесном контакте".