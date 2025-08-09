По мнению лидеров Евросоюза и Британии, конфликт можно завершить только при сочетании "активной дипломатии, поддержки Украины и давления" на РФ

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине и поддерживать ее дипломатически. Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии.

"Мы готовы поддержать эту работу [по прекращению конфликта] дипломатически, а также путем сохранения нашей значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе в рамках деятельности "Коалиции желающих", а также за счет поддержания и введения ограничительных мер против Российской Федерации", - сказано в тексте декларации.

По мнению лидеров, подписавших заявление, конфликт можно завершить только при сочетании "активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Российскую Федерацию".