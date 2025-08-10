Саммит лидеров России и США запланирован на 15 августа

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. США не приглашали Владимира Зеленского принять участие во встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их данным, Зеленский пока не был приглашен.

Американский президент ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа по достижению мира.

9 августа Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ответ на территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет". 8 августа Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен".