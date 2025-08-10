Эксперт Эпископос заявил об уверенности Трампа в досягаемости сделки по Украине

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Куинси считает, что новые дипломатические усилия отличаются от предыдущих попыток более высокой степенью совпадения взглядов между Вашингтоном и Москвой

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Выбор штата Аляска в качестве площадки для нового российско-американского саммита отражает уверенность главы администрации США Дональда Трампа в том, что договоренности по Украине находятся в пределах досягаемости. Такое мнение высказал в субботу ТАСС научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, комментируя планы проведения 15 августа личной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Выбор Аляски отражает явную уверенность президента Трампа в том, что предстоящий саммит проложит путь к всеобъемлющей рамочной сделке, направленной на то, чтобы завершить украинский конфликт", - уверен американский политолог. Как он считает, "решение выбрать столь нетрадиционную, явно не нейтральную площадку - в отличие от Турции или арабских государств, где ранее в 2025 году состоялся ряд двусторонних американо-российских контактов, - твердо наводит на мысль о важности, которую президент Трамп придает предстоящей встрече". "Маловероятно, что он выбрал бы такую ошеломляющую и во многом символичную мизансцену, если бы не ожидал в полной мере выработки значительной договоренности, ведь продажа Аляски в 1867 году сама по себе является одной из крупнейших сделок, когда-либо заключавшихся Россией и Соединенными Штатами", - сказал эксперт.

С его точки зрения, "новые дипломатические усилия отличаются от предыдущих попыток более высокой степенью совпадения [взглядов] между Вашингтоном и Москвой на контуры того, что должна охватывать договоренность [по Украине]". "Последовательность [шагов], которой [Россия и США] пока придерживаются, наводит на мысль о том, что переговорщики ищут решение территориального вопроса, прежде чем переходить к другим ключевым темам, включающим внеблоковый статус Украины и обсуждение послевоенных гарантий безопасности, но этим не ограничивающимся", - полагает Эпископос.

"Достигнутый за последнюю неделю дипломатический прогресс опирается на признание того, что все эти вопросы взаимосвязаны, и ими нужно заниматься в совокупности, чтобы выработать прочное и содержательное соглашение с участием всех заинтересованных сторон - России, Украины, США и Европы", - убежден специалист.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его свидетельству, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.