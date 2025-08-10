Мэр Киева признал, что ситуация на линии фронта в настоящее время тяжелая для ВСУ

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что Владимиру Зеленскому предстоит принять непростые решения для окончания конфликта на Украине.

"Ему предстоит принять непростые решения", - сказал он в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. Мэр признал, что ситуация на линии фронта в настоящее время тяжелая для ВСУ, российские войска продвигаются вперед.

"Все в нашем государстве, в нашей стране устали от этой войны", - признал Кличко, добавив, что Украина "заплатила огромную цену". В этом контексте мэр Киева выступил за урегулирование конфликта дипломатическим путем. "Тем не менее мы должны найти решение, найти дипломатическое решение, сейчас еще слишком рано говорить об условиях", - подчеркнул он.

Как передавала американская телекомпания CNN, украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава на линии фронта и признаются в усталости от боевых действий. Депутат Рады Георгий Мазурашу заявлял, что в ВСУ стали говорить о необходимости завершения конфликта на фоне того, как военные медики жалуются на массовое выгорание среди украинских солдат.