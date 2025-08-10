Американский сенатор назвал целью президента США Дональда Трампа "навсегда положить конец" конфликту

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) считает, что урегулирование украинского конфликта будет включать обмен территориями, однако ему должны предшествовать гарантии безопасности Киеву.

"В конечном итоге будут определенные обмены территориями", - полагает он. По мнению законодателя, это возможно "лишь после того, как Украине будут предоставлены гарантии безопасности". Грэм добавил, что "цель президента [США Дональда] Трампа - навсегда положить конец этому" конфликту.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что США требуют от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта с Россией. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что предложение США по урегулированию предусматривает вывод украинских войск из контролируемой ВСУ части ДНР в качестве первого этапа достижения мира.

9 августа Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что ответ на территориальные вопросы есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет". 8 августа Трамп заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен".