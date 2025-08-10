Армия Израиля "продолжит операции против всех террористических организаций в секторе Газа", заверили в ведомстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уничтожила в районе города Газа ракетную установку, из которой 10 августа были выпущены две ракеты по территории еврейского государства.

"Армия обороны Израиля уничтожила в районе Эш-Шуджаия [на востоке города Газа] ракетную установку, из которой террористы ХАМАС ранее сегодня выпустили две ракеты по израильским населенным пунктам", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

ЦАХАЛ "продолжит операции против всех террористических организаций в секторе Газа", заверили в ведомстве.