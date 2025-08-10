Лидер АдГ поддержал политику Мерца по Израилю

Тино Хрупалла заявил, что в секторе Газа происходят преступления

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла поддержал политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении Израиля, в частности приостановку выдачи разрешений на поставки еврейскому государству вооружений, которые могут быть применены в секторе Газа.

"Во многом исходя из того, что мы сейчас видим в Газе с точки зрения обеспечения продовольствием мирных жителей, голодающих детей, убийств детей, мы должны сказать, что там происходят преступления", - заявил Хрупалла в интервью телеканалу ZDF. При этом он поддержал политику Мерца в отношении частичного эмбарго на поставки оружия Израилю. "Наша позиция, например, в отношении поставок оружия в кризисные районы и зоны ведения боевых действий ясна: мы всегда отвергали это с самого начала, в том числе в предвыборной программе, и мы этого придерживаемся", - констатировал лидер АдГ.

На вопрос о том, соблюдает ли Израиль нормы международного права, Хрупалла отметил, что "не политикам судить об этом". Этим, по его мнению, должны заниматься те, кто за это отвечает, например суды или ООН. Для "Альтернативы для Германии", как заметил сопредседатель партии, Израиль остается "партнером и дружественной страной". Однако, несмотря на это, можно критиковать друзей, "когда они политически неправы", резюмировал политик, добавив, что на Израиль необходимо оказать давление.

8 августа Мерц заявил, что правительство ФРГ приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю, которые тот может применять в секторе Газа. Этот шаг он обосновал "еще более жесткими военными действиями израильской армии в секторе Газа, решение о которых в четверг вечером было принято кабинетом министров Израиля". До этого военно-политический кабинет еврейского государства одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.