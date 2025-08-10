Президент Сербии пожелал лидерам РФ и США хороших переговоров

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеют большое значение и могут способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

"Не уверен, что она (встреча - прим. ТАСС) приведет к прекращению конфликта, но уверен, что она очень важна. Желаю им удачи, все мы болеем за мир на Украине. У меня нет язвительных комментариев по этому поводу", - отметил сербский лидер.

"Я желаю им хорошей встречи, результатов, и чтобы они всех нас порадовали миром. Это будет иметь большое значение для нашей и других экономик", - подчеркнул Вучич.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.