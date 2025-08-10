Пропагандисты получают должности в ВСУ, но не появляются на поле боя, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Украинские пропагандисты в попытках привлечь новобранцев в ВСУ сами фиктивно отправляются на фронт, а затем получают штабные должности. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Кому точно не грозит отправка на ноль (передний край обороны - прим. ТАСС), так это труженикам украинской пропаганды. Тем, кто ежечасно промывает мозги населению Украины нарративами о скорой перемоге (победе - прим. ТАСС), плохих русских и непогрешимости Владимира Зеленского. Даже если они сами "рвутся" в бой", - отметил собеседник агентства.

Он привел в пример, что в начале 2024 года ведущий украинского телемарафона Орест Дрималовский в прямом эфире показательно заявил, что отправляется на передовую, но "там его так никто и не увидел". Спустя год, отметил собеседник агентства, "телеведущий вернулся, но уже в должности спикера ВСУ".

"Теперь "ветеран" продолжит заниматься тем, что больше всего умеет, а именно одурачивать население "Незалежной" (Украины - прим. ТАСС), как в случае с фиктивной отправкой себя на ноль", - подчеркнул собеседник.