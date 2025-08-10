У Украины нет шансов в обозримом будущем вступить в НАТО или отвоевать потерянные территории, считает директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Позиции Украины будут дальше только ухудшаться, и "все знают", что Владимиру Зеленскому придется разменять землю на мир. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя планы проведения президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 15 августа очных переговоров в штате Аляска.

"Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно", - сказал видный американский политолог и историк.

"Нет никаких шансов на то, что Украина в обозримой перспективе вступит в НАТО или отвоюет территории, полученные Россией", - подчеркнул Кузник. Как он констатировал, продолжение боевых действий чревато лишь дальнейшим кровопролитием и потерей Киевом "все большего и большего числа украинских земель". "Это в действительности самая сильная позиция, на которой [когда-либо] будет находиться Украина, если учитывать нехватку у нее живой силы, вооружений, стратегии, финансов и боевого духа", - отметил эксперт.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.

Как утверждал 9 августа Зеленский, ответ на территориальные вопросы содержится в Конституции Украины, и "отступать от этого никто не будет и не сможет". Трамп пояснил 8 августа, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение Москвой части украинских районов, перешедших под контроль РФ. В связи с этим глава американской администрации предупредил, что "Зеленский должен быть готов что-то подписать".