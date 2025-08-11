Fincimex опубликовала график плановой приостановки оплаты картами из-за технического обслуживания: 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22 и 29 сентября, 6, 13, 20 и 27 октября и 3 ноября

ГАВАНА, 11 августа. /ТАСС/. Государственная финансовая компания Кубы Fincimex предупредила, что с 11 августа по 3 ноября в ранние утренние часы по понедельникам на острове будут ограничены возможности оплаты банковскими картами с магнитной полосой разных платежных систем, в том числе российской "Мир". Эта временная мера принимается для увеличения производительности обработки карт и улучшения работы платежных терминалов, проинформировало учреждение.

"Компания Fincimex S.A. сообщает, что для увеличения производительности обработки карт и повышения производительности наших POS-терминалов необходимо обновить наши технологические системы, - говорится в уведомлении, которое привел местный портал Cubadebate. - В связи с этим будут осуществляться временные отключения в ранние часы по понедельникам с 11 августа по 3 ноября". "В период проведения мероприятий по улучшению обслуживания использование карт с магнитной полосой, находящихся в обращении в стране (REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR), будет ограничено с 00:30 до 06:00 (07:30-13:00 мск - прим. ТАСС), - разъяснила Fincimex. - Перебои продлятся не более 6 часов". Компания заверила, что эти временные остановки не повлияют на продажу топлива на заправках в кубинских песо, но отразятся на станциях, где оно отпускается за доллары США.

Fincimex опубликовала график плановой приостановки оплаты картами из-за технического обслуживания: 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22 и 29 сентября, 6, 13, 20 и 27 октября и 3 ноября. Она заверила, что "работает над улучшением и оптимизацией своих услуг для достижения максимального удовлетворения клиентов". Компания также принесла извинения за доставленные неудобства и рекомендовала обращаться по всем вопросам по официальным каналам связи, указав, в частности, телефонный номер контактного центра: +53-7-220-11-99.

Платежная система "Мир" начала работать на Кубе в декабре 2023 года. В настоящий момент карта "Мир" принимается к оплате в большинстве гостиниц острова, включая входящие в международные сети, как в Гаване, так и на популярных курортах Варадеро, Кайо-Коко, Кайо-Ларго и Кайо-Санта-Мария.