Глава ведомства Гван Чхоль назвал "военную угрозу со стороны США и Республики Корея под предлогом сдерживания" первопричиной ухудшения ситуации на Корейском полуострове

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Совместные учения США и Республики Кореи Ulchi Freedom Shield ухудшают ситуацию в сфере безопасности в регионе. Об этом заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Южная Корея и США объявили, что проведут совместные учения с 18 по 28 августа, при этом половина полевых маневров перенесена на сентябрь.

Министр обороны КНДР обратил внимание на участие вооруженных сил стран командования ООН, проведение тренировок во всех сферах и отработку новых методов ведения войны, "нацеленных не только на КНДР, но и на региональные страны".

"Мы решительно осуждаем провокационные действия США и Республики Корея, которые демонстрируют стремление к военной конфронтации с КНДР и опять бросают серьезный вызов ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове", - заявил министр. Он строго предупредил о негативных последствиях, которые вызовут учения, отмечает ЦТАК.

Но Гван Чхоль назвал "военную угрозу со стороны США и Республики Корея под предлогом сдерживания" первопричиной ухудшения ситуации на Корейском полуострове. "Военная демонстрация, направленная на КНДР, вызовет, очевидно, обратный эффект, в результате чего США и Республика Корея окажутся в менее безопасной ситуации", - отметил министр. Он указал, что миссия Вооруженных сил КНДР состоит в "сдерживании нападения вражеских государств, защите безопасности и мира".

"Наши вооруженные силы будут с готовностью к последовательному и решительному ответу реагировать на военные учения США и Республики Корея, будут неукоснительно пользоваться правом на самооборону в ответ на любые провокационные действия", - заключил министр.