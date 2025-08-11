Таким образом, у Тайваня будет 57 таких систем

ГОНКОНГ, 11 августа. /ТАСС/. Тайвань планирует закупить у Соединенных Штатов 28 комплектов реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS в дополнение к 29 закупленным ранее. Об этом сообщила газета Taipei Times со ссылкой на источники.

Таким образом, после завершения всех закупок и доставки из США у Тайваня будет 57 комплектов HIMARS. Такие РСЗО могут оснащаться либо блоком из шести реактивных снарядов калибра 227 мм, либо одной тактической ракетной системой (ATACMS), которая имеет дальность до 300 км. Ранее Тайвань закупил 29 пусковых установок HIMARS у США и получил первые 11 в 2024 году. В мае текущего года 58-е артиллерийское командование острова провело первые боевые стрельбы с использованием HIMARS.

Кроме того, как сообщили газете источники, оборонное ведомство острова также рассматривает возможность приобретения у США девяти дополнительных усовершенствованных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Этот передвижной ЗРК для сил ПВО разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. Тайвань и США ранее подписали контракт на закупку Тайбэем трех комплектов NASAMS.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты при этом продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие, объем поставок которого, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысил $70 млрд.