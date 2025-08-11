Эксперт Цуй Хэн: саммит РФ - США вряд ли сразу решит украинскую проблему

Китайский аналитик допускает, что Евросоюз и власти в Киеве попытаются "отвергнуть" потенциальный консенсус по Украине

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли позволит моментально урегулировать кризис на Украине. Такую точку зрения изложил аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

"Решить столь сложные вопросы в ходе одной встречи двух лидеров вряд ли возможно", - приводит газета Global Times мнение политолога, который прокомментировал потенциальное влияние российско-американского саммита на украинский конфликт.

Цуй Хэн не исключил, что Евросоюз и власти в Киеве попытаются "отвергнуть" консенсус по Украине, к которому могут прийти Путин и Трамп. По словам эксперта, это объясняется "глубокими противоречиями, накопившимися за последние три года".

Как считает его коллега, сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе, вашингтонская администрация намеревается добиться прекращения огня, однако прямые переговоры с Россией грозят вызвать противодействие не только ЕС и Украины, но и "критику в самих Соединенных Штатах". Он напомнил, что политика хозяина Белого дома "отодвинула Европу на второй план", и это стало причиной "глубокой стратегической обеспокоенности" Брюсселя.

Трамп сообщил в пятницу, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.