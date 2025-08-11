Москва, Нью-Дели и Пекин, выступив единым фронтом, смогут уничтожить "тарифный воздушный шар Трампа", заявил индийский журналист

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Россия, Индия и Китай, действуя сообща, могут преодолеть давление Соединенных Штатов, которые используют торговые пошлины для достижения своих целей. Такое мнение высказал индийский журналист и эксперт Раджат Шарма в статье, опубликованной на сайте телеканала India TV.

"Тарифная война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против Индии, по всей видимости, косвенно привела к созданию общей платформы, состоящей из Индии, Китая и России", - отметил он, напомнив, что 8 августа президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Кроме того, в Китае ждут визита Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечая важность развития двусторонних отношений, пишет Шарма.

"Если Индия, Россия и Китай выступят единым фронтом, они смогут уничтожить "тарифный воздушный шар" Трампа", - указал эксперт. По его словам, очевидно, что Моди не сдался Трампу, как утверждает индийская оппозиция. "Трамп пытался провоцировать Моди на каждом шагу", - отмечает журналист. Однако премьер "сохранял достоинство" и "ни разу не пошел на компромисс с национальным самоуважением", говорится в статье.

"Самое главное заключается в том, что разногласия между Индией и Китаем последних пяти лет начали исчезать благодаря Трампу. Китай теперь начал выступать в поддержку Индии", - заключил Шарма.

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину, тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. Трамп заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.