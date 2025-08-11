По мнению главы аналитического центра P3 в Калькутте, связь Нью-Дели и Москвы - это продуманное взаимодействие, укорененное в мировоззрении

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа в отношении Индии не сможет дестабилизировать БРИКС и не станет причиной для разрушения отношений Нью-Дели с Москвой. Такое мнение высказал ТАСС основатель и глава аналитического центра P3 в Калькутте Субхашиш Банерджи.

По его словам, "дружба между Индией и Россией уходит корнями в те времена, когда Индия еще не была ни значимой военной державой, ни уважаемой экономикой". Эксперт отметил, что, когда Индия находилась в состоянии кризиса, Россия была на ее стороне. Отношения двух стран, добавил Банерджи, это не только "нефть или товары", но также "продуманное взаимодействие", которое глубоко укоренено в мировоззрении, ориентированном на благосостояние, и культурных связях.

"Такое доверие и дипломатический мост могут быть построены только благодаря самоотверженному участию и чувству взаимной ответственности, а это требует времени. Таким образом, Индия не откажется от своих обязательств перед Россией, и мы надеемся на дальнейшую диверсификацию нашего сотрудничества всеми возможными способами", - добавил Банерджи.

Комментируя перспективы развития БРИКС на фоне действий США, Банерджи отметил, что объединение "имеет силу и потенциал изменить мировой порядок".

"В современном мире все малые и большие государства стремятся говорить на языке уважения и сотрудничества. Учитывая это, БРИКС является самой большой возможностью для многих стран расти и процветать в новом измерении", - уверен эксперт.

По его мнению, "БРИКС имеет огромную глубину в своей конструкции и устройстве, чего достаточно, чтобы дестабилизировать менталитет Запада". Текущие проблемы из-за действий США, с которыми все страны БРИКС могут или столкнутся в ближайшем будущем, временны, считает эксперт.

"Это не должно мешать нам устанавливать взаимовыгодные цели", - указал он.

Отношения с США

Касаясь действий США, эксперт указал, что "понять необходимость такой политики, особенно в то время, когда мир говорит на языке координации и сотрудничества, сложно". По его словам, текущая американская торговая политика "может иметь долгосрочные негативные последствия для экономики США", а также страна может утратить свой дипломатический имидж.

"США имеют опыт вмешательства в суверенитет многих стран, выдвигая выгодную для себя версию событий. Стоит отметить, что они всегда проявляли чрезмерный энтузиазм в отношении эскалации военных действий в Ираке, Афганистане и недавно в Иране, но не добились убедительных результатов ни в одном из этих вторжений, какими бы аргументами они ни оправдывались", - указал Банерджи.

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. С учетом ранее принятого Вашингтоном решения установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. Трамп ранее заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.