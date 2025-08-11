Медведчук: Европа использует Зеленского, чтобы насолить Трампу за пошлины

Глава движения "Другая Украина" отметил, что за "европейскими улыбками" стоит желание уничтожить политическую игру президента США

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Европа использует Владимира Зеленского и украинский конфликт, чтобы насолить США и лично их президенту Дональду Трампу. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Европа играет свою игру, и украинский конфликт тут, по большому счету, ни при чем. Трамп обложил товары ЕС 15-процентной пошлиной, а Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Такой удар по европейским интересам не мог остаться без ответа. За европейскими улыбками стоит твердая стратегия уничтожить политическую игру Трампа, в чем бы она ни состояла", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Европа, по словам политика, активно вставляет палки в колеса американской внешней политике. Так, лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также Еврокомиссия сделали официальное заявление накануне переговоров президента России Владимира Путина и Трампа.

"Во-первых, они пытаются впихнуть в двухсторонние переговоры Зеленского, а во-вторых, требуют, чтобы именно Зеленский диктовал всем условия", - отметил Медведчук.

В итоге, подчеркнул он, условия, которые выдвигают европейские лидеры, "направлены на срыв переговоров, поскольку Россия их не примет ни под каким соусом".

"Неужели лидеры стран Европы настолько полюбили Зеленского, что пошли против политики Вашингтона? Разумеется, нет. Они хотят насолить США, и для этого используют ручного клоуна", - заключил политик.

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.

В совместной декларации глава Еврокомиссии и лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании призвали Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина".