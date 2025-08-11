Власти незаконно отказывают оппозиции от участия в парламентских выборах 28 сентября и блокируют работу СМИ, заявил депутат парламента Вадим Фотеску

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Активисты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют министерство юстиции, обвиняя ведомство и правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в преследовании оппозиции. В демонстрации принимают участие десятки человек, среди которых депутаты парламента республики, передает корреспондент ТАСС.

"Министерство юстиции на протяжении всего правления ПДС поддерживало беспредел, который привел к незаконным арестам и приговорам нашим коллегам - башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул и [активисту] Светлане Попан. <...> Именно этот орган должен осуществлять юридический надзор за решениями парламента и действиями правительства, которое сегодня занимается политическим преследованием и запугиванием оппозиции перед выборами", - сказал перед собравшимися депутат парламента Вадим Фотеску.

По его словам, власти незаконно отказывают оппозиции от участия в парламентских выборах 28 сентября и блокируют работу СМИ. Президент Молдавии Майя Санду незаконно отказала главе Гагаузии в назначении членом правительства страны, Гуцул неправомерно осудили и поместили под арест, сказал Фотеску. Также он считает, что правоохранительные органы неправомерно блокируют акции протеста оппозиции, задерживая людей, конфискуя баннеры и звуковую аппаратуру. "Молчание со стороны ЕС связано с тем, что действующее правительство получило от Брюсселя карт-бланш на уничтожение оппозиции и сохранение власти", - считает депутат парламента.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство ПДС не сможет сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС в парламенте могут быть Патриотический блок, который формируют Партия социалистов, Партия коммунистов, а также партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы", поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива". Блок "Победа" не был допущен к выборам, и входящие в него партии добиваются регистрации по отдельности.