Если лидеры РФ и США договорятся, американские демократы не смогут вернуться во власть, поэтому они запускают таких "мосек", отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Владимира Зеленского сделали "моськой, типа лидеров прибалтийских государств", чтобы сорвать будущие договоренности президентов России и США, его пытаются натравить на Дональда Трампа. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на то, что на Зеленского "надели жесткий поводок антикоррупционных санкций". К примеру, Совет ЕС уже урезал очередной транш "из-за недостаточной борьбы с коррупцией в стране".

"Украина не в состоянии выжить без европейских денег, но запрос Киева решили выполнить с ограничениями. Еврокомиссия заявила, что "не все необходимые для получения выплат требования выполнены". То, что режим Зеленского посадят на голодный паек, было понятно заранее. Вопрос, какую стратегию ему будут при этом диктовать, теперь тоже прояснен. Политическим клоуном будут торпедировать политику Трампа и его команды", - пояснил политик.

По словам Медведчука, Зеленского, как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договоренности между США и Россией.

"Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть, а если [президент РФ Владимир] Путин и Трамп договорятся, то о политическом реванше демократов придется забыть. Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдается Зеленскому. Нелегитимный должен упереться и не соглашаться на то, что не имеет никакого значения для Москвы, но ударяет по интересам Вашингтона", - заключил политик.

Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.