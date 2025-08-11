Премьер Армении отметил возможности, которые открывает для региона установившийся мир

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан по телефону обсудили итоги переговоров в Вашингтоне между Арменией, США и Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр представил президенту Ирана результаты переговоров (Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева - прим. ТАСС), состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне, подчеркнув возможности, которые открывает для региона мир, установившийся между Арменией и Азербайджаном", - отмечается в сообщении.

Пашинян подчеркнул, что "региональные коммуникации будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности".

В пресс-службе также добавили, что "премьер-министр поблагодарил президента Ирана за объективную оценку вашингтонских соглашений и подчеркнул важность предстоящего визита президента Ирана в Республику Армения".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, они договорились прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращения к ОБСЕ о роспуске минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, при этом Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".