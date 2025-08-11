Почти 30 уклонистам предъявили обвинения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Национальная полиция Украины организовала масштабную проверку военнообязанных, в ходе которой было проведено более 60 обысков и предъявлены обвинения почти 30 уклонистам. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Третий этап операции "Опекун". <...> Предъявлены обвинения почти 30 людям. <...> Проведено более 60 обысков по всей территории Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Операция "Опекун" проводится для нахождения уклонистов, которые используют фиктивные медицинские справки о плохом состоянии здоровья или об уходе за больными родственниками. По данным полиции, один из военнослужащих сам себя покалечил, чтобы уволиться с военной службы.