Филиппо: Макрон и Зеленский ошеломлены объявлением о встрече Трампа и Путина

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Новости о предстоящей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ошеломили и дезориентировали французского лидера Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. Такое мнение в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы! С тех пор Макрон и Зеленский мечутся потерянные, ошеломленные, дезориентированные и подавленные: их план полностью рухнул", - написал он.

Филиппо отметил, что другие европейские союзники Киева "пребывают в таком же состоянии оцепенения".

Трамп сообщил 8 августа, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом в январе 2025 года.