Они настроили против себя соседние страны, подписав в Белом доме соглашение о передаче США права на управление транспортным коридором, считает заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции

ДУБАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписав в Белом доме соглашение о передаче США права на управление транспортным коридором на армянской территории, настроили против себя соседние страны, допустив ту же ошибку, что и Владимир Зеленский. Такое мнение выразил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Ядолла Джавани.

"Ошибка, совершенная этими двумя лидерами, гораздо серьезнее ошибки украинского президента (Зеленский незаконно занимает пост президента Украины с мая 2024 года - прим. ТАСС). Зеленский, допустив стратегический просчет, настроил против себя только Россию, а лидеры Азербайджана и Армении в Белом доме своими действиями настроили против себя сразу несколько важных стран региона", - добавил генерал.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти выступил против создания транспортного коридора, который пройдет по территории Армении и соединит основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани, пообещав, что исламская республика будет противодействовать реализации подобного проекта из соображений обеспечения своей безопасности.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.