Политика Соединенных Штатов подтолкнула Россию к сближению с Китаем, отметил политический обозреватель

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нормализация отношений между РФ и США отвечает не только интересам Вашингтона, но и всего мира. Такое мнение высказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл, комментируя предстоящие переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Трамп - опытный бизнесмен. Он, несомненно, осознает, что именно политика США подтолкнула Россию к сближению с Китаем, тогда как восстановление отношений с Россией наиболее отвечает интересам и США, и всего мира. Китай сегодня - главный соперник США в политическом, экономическом и военном плане. Дальнейшее укрепление его союза с Россией и Индией лишь ослабит позиции Вашингтона", - сказал Джилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам эксперта, "пока президент Трамп и президент Путин могут проводить переговоры напрямую, встречаться и беседовать друг с другом, сохраняется вероятность достижения прогресса в восстановлении отношений США и России".

Он выразил мнение, что отмена антироссийских санкций, возобновление торговли и туристических поездок между Россией и США могут стать частью будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.