Несколько оппозиционных партий отказались от участия в выборах, так как считают сфальсифицированными результаты голосования 2024 года

ТБИЛИСИ, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местные органы власти победит во всех 64 муниципалитетах страны.

"Мы полностью сконцентрированы на своих избирательных задачах. У нас единственная цель и задача - это победа во всех 64 муниципалитетах как на уровне мэров, так и собраний. <...> Мы полностью уверены, что победим во всех 64 муниципалитетах на выборах мэров и собраний", - заявил Кобахидзе, общаясь с журналистами.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. Участвовать в них выразили желание 17 партий. Некоторое оппозиционные партии отказались в них участвовать, так как считают, что прошедшие в октябре 2024 года парламентские выборы были сфальсифицированы.