Руководитель оппозиционного блока "Победа" также заявил о создании специальной группы под эгидой Дорина Речана

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Руководитель оппозиционного блока "Победа" в Молдавии Илан Шор заявил, что угрозы в адрес судьи по делу глава Гагаузии Евгении Гуцул Анны Кучереску поступали по указаниям премьер-министра республики Дорина Речана и главы Национального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану.

"Мое расследование вышло на следующее. Этого не делали люди, которые связаны или относятся ко мне. Создана специальная группа под эгидой Речана, которую координирует Чернэуцану, которая специально провела эти провокации в адрес судьи Кучереску с целью обвинить еще и в этом нашу команду", - написал Шор в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Чернэуцану сообщил на пресс-конференции, что Кучереску обратилась в полицию после получения анонимных угроз. По его словам, судье поступали звонки и сообщения с угрозами убийства. Отвечая на вопросы журналистов, представитель полиции допустил, что за угрозами якобы могут стоять сторонники главы Гагаузии.