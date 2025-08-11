Украинские солдаты так защищают свою страну и народ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ переходят в российскую армию для защиты украинского народа и целой страны. Об этом ТАСС рассказал организатор "Каравана антифашистов" Давид Каккиони.

"У нас были встречи с бывшими украинскими военными, которые теперь воюют на российской стороне. Они были вежливы и рассказали нам, что так они защищают свою страну, даже Конституцию Украины и украинский народ. Это было довольно новым взглядом для нас, но это правда, военные должны защищать", - сказал Каккиони.

Ранее сообщалось, что активисты "Каравана антифашистов" из Италии, Германии и Франции во время визита в Мелитополь возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище и спели "День Победы" и "Катюшу", а также передали гуманитарную помощь в мелитопольскую школу-интернат "Гармония".

До этого активисты посетили Мариуполь. По словам Каккиони, это уже четвертое их посещение города.