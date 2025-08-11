Президент Греко-российского клуба "Диалогос" отметил, что президент США Дональд Трамп понимает, что Запад не сможет выиграть в конфликте на Украине

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп как реалист понимает, что войну на Украине Запад не сможет выиграть, а ЕС занимает абсолютно бездумную позицию, настаивая на продолжении этих военных действий. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Греко-российского клуба "Диалогос" ("Диалог") Федор Игнатиадис.

"Меня как гражданина Греции, поскольку Греция является частью Евросоюза, очень беспокоит абсолютно бездумная позиция руководства ЕС и некоторых стран-партнеров, в основном Северной Европы, которые отстаивают чисто русофобскую позицию и, по сути, настаивают на продолжении войны на Украине", - сказал Игнатиадис. Он выразил уверенность в том, что "Трамп будет настроен на урегулирование конфликта, в том числе потому, что это просто невыгодно для экономики США, и, во-вторых, Трамп понимает, что эту войну нельзя выиграть, и он как реалист это понял первым". "Вся проблема в том, что Европа это еще не приняла, - продолжил Игнатиадис. - Евросоюз, по методологии психологов, находится еще в фазе отрицания из пяти стадий признания абсолютно неизбежного. К счастью, этого нельзя сказать о руководстве США, которое приняло эту реальность и, по сути, пытается выйти из нее".

"Экономически США уже практически вышли из этого конфликта, - сказал Игнатиадис. - США больше не дотируют Украину, по крайней мере там на копейки отправляется что-то из запасников договоров с [бывшим президентом США Джо] Байденом. Это не сильно обременяет американский бюджет. Трамп однозначно пытается избавиться от этой головной боли, а Европа не вышла еще из этого состояния, что может привести, к сожалению, к продолжению военных действий, но уже за украинским режимом может стоять Европа. Это очень опасное продолжение [конфликта] для Старого Света. Вот это меня беспокоит больше всего".

По словам эксперта, в то время как президент Трамп приступает к переговорам с Россией, ЕС топчется на одном месте и у него абсолютно нет даже мысли, чтобы понять происходящее. "Это в общем-то ключевая проблема Евросоюза: он не может управлять своим поражением, - пояснил Игнатиадис. - Для них это экзистенциальный вопрос. То есть после этого надо переделать весь Евросоюз, он должен вернуться в старую форму Евросоюза народов, а сейчас это бюрократия. Они пытаются создать единое глобалистическое пространство без народов, без наций, без всего. По сути государства-члены превратятся в скорлупу, внутри которой ими будут бюрократически управлять. Вот этот проект дальше невозможно продвигать, и поражение на Украине просто приведет к его краху". "А это означает, что все эти люди потеряют работу, поэтому Европа будет цепляться за эту Украину всеми возможными силами. Это и есть самый отрицательный момент, который должен нас беспокоить как граждан Евросоюза", - подчеркнул президент клуба.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.