Президент Ирана заявил, что необходимо с особой осторожностью наблюдать за будущими шагами Вашингтона

ДУБАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Экономические проекты США на Южном Кавказе могут преследовать цели укрепления и расширения американского влияния в регионе. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Необходимо с особой осторожностью наблюдать за будущими шагами американской стороны, которая под прикрытием инвестиционных проектов и миролюбивых заявлений может преследовать цели установления своей гегемонии на Южном Кавказе", - сказал Пезешкиан, его слова опубликованы в Telegram-канале главы государства.

По словам иранского президента, Армения не должна допустить участие вооруженных сил третьих стран в реализации проекта транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани.

Ранее глава МИД исламской республики Аббас Арагчи сообщал, что Армения и Азербайджан сняли с повестки вопрос о создании экстерриториального Зангезурского коридора. Дипломат подчеркнул, что опасения Ирана в настоящий момент связаны с расширением иностранного влияния на Южном Кавказе и Тегеран ведет консультации с Ереваном по этой теме.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.