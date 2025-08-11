Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что ОУН-УПА - это преступная организация, которая действовала против республики

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил инцидент с вывешиванием бандеровского флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

"Я осуждаю [инцидент с бандеровским флагом], компетентные органы работают хорошо, государство отреагировало. Те, кто гостят у нас, должны соблюдать законы и обычаи", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Мое отношение, к тому, что делала ОУН-УПА (Организация украинских националистов и ее боевое крыло - Украинская повстанческая армия, обе запрещены в РФ - прим. ТАСС) на Волыни, что делал Степан Бандера и другие предводители этой преступной организации, однозначно. Это была преступная организация, которая действовала против Польши", - отметил министр.

После выступления Коржа в Варшаве в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом ОУН-УПА. О произошедшем также сообщили ведущие польские СМИ. Ряд оппозиционных и ультраправых политиков выступили с резким осуждением инцидента, призвав привлечь виновных к уголовной ответственности либо отправить их на Украину для службы в ВСУ. Полиция в настоящее время пытается идентифицировать лиц, вывесивших бандеровский флаг.

В декабре 2024 года группа депутатов от партии "Право и справедливость" внесла в Сейм проект закона о криминализации пропаганды украинского национализма. После первого чтения он был направлен в профильную комиссию нижней палаты парламента.

Кроме того, в Польше с 2018 года уголовно преследуется отрицание Волынской резни, которую совершили боевики ОУН-УПА летом 1943 года. Тогда от рук бандеровцев погибли около 100 тысяч поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом, с 2016 года 11 июля является Национальным днем памяти жертв Волынской резни. В 2025 году он получил государственный статус.